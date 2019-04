Lourdes, ex militare spara e si barrica in casa: ha preso in ostaggio la ex compagna e la figlia

Il giornale La Depeche du Midi, che cita la prefettura, precisa che «un individuo si è asserragliato all'interno della sua abitazione, sparando colpi d'arma da fuoco verso l'esterno, due persone sarebbero tenute in ostaggio». Il 50enne è un

ex militare: secondo i media locali la donna aveva più volte denunciato per violenza l'ex compagno. È in corso una trattativa con le forze speciali che sono giunte sul luogo, in rue Mozart, vicino alla stazione ferroviaria di Lourdes, nella regione dei Pirenei.

Ultimo aggiornamento: 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a, in Francia, dove un uomo di 50 anni ha esploso dei colpi di arma da fuoco verso la strada e si è barricato in casa dopo aver preso in ostaggio la sua ex compagna e la figlia. Lo riferiscono i media francesi, tra cui La Depeche: sul posto sono intervenute le forze speciali dell'antiterrorismo Raid. Testimoni hanno raccontato di aver sentito intorno alle 11 quattro colpi d'arma da fuoco.