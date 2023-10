Lotteria, vince un milione ma l'ex le fa causa: «Ora sono in bancarotta». Cos'è successo

di Redazione Web

Un sogno che si è trasformato in incubo in maniera totalmente inaspettata: prima la gioia della vincita di un milione di dollari alla lotteria, poi la battaglia legale durata nove anni con l'ex fidanzato che l'ha portata, alla fine, a dover dichiarare bancarotta, secondo quanto riportato da Mirror.

C'è chi dice che a una grande fortuna segue sempre una sfortuna equivalente, e questo sembra essere proprio il caso. La donna era un'insegnante e qualcuno direbbe che quei soldi, con un lavoro così impegnativo e di responsabilità, li meritava proprio, e invece da quando ha incassato l'assegno milionario nel 2007 ha visto più aule di tribunale che quelle scolastiche.

Vince jackpot da 6 milioni alla Lotteria, ma si ammala per lo choc: «Nausea per settimane, ho perso 4 taglie»

Vincono una casa da 4,2 milioni alla lotteria, marito e moglie furiosi: «È un incubo»

La vincita che le ha cambiato la vita, ma non come sperava

Il misfatto è avvenuto nella città di Orlando, in Florida (Stati Uniti), e la "vittima" - nonché vincitrice di un milione di dollari - è Lynne Ann Poirier.

Browning ha accusato la donna di essere venuta meno alla parola data, ovvero la promessa di dividere tra loro qualsiasi potenziale vincita. L'uomo avrebbe mostrato, durante il processo, una ricevuta di un ATM che avrebbe provato il suo acquisto del biglietto vincente.

Ann ha affermato più volte di aver comprato il biglietto lei stessa, e sosteneva che i due già non fossero più fidanzati. Inoltre, ha dichiarato di non aver mai promesso nulla del genere. La ricevuta portata da Browning come prova dimostra che l'uomo ha ritirato diverse centinaia di dollari dal suo conto, a suo dire poco prima dell'acquisto incriminato. Tuttavia, Poirier dice che le cose sono andate diversamente: si sono incontrati per caso alla stazione di benzina e hanno comprato due diversi biglietti, separatamente.

L'uomo, inoltre, afferma che Ann l'ha cacciato di casa e ha smesso di rispondere alle sue chiamate poco dopo la vincita milionaria. Secondo la sua testimonianza, la promessa di dividere i premi sarebbe stata fatta nel 1992, all'inizio della loro relazione, per poi essere di nuovo oggetto di discussione nel 1993.

Infine, la donna ha ricevuto la brutta notizia: la giuria ha deciso che il contratto con l'ex fidanzato, anche se non scritto, era valido. E lei lo aveva rotto. Dunque, ha dovuto pagare circa 300mila dollari a Browning, oltre ad eventuali interessi, dato che nel frattempo erano passati anni dalla vincita.

Dopo il verdetto, l'uomo ha affermato: «Avrebbe dovuto essere molto di più. Ora mi prenderò un paio di giorni per rilassarmi, c'è stata troppa tensione». "Un paio di giorni" dopo, invece, la donna ha dichiarato bancarotta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA