Gratta e Vinci, colpo grosso: vinti 6 milioni di euro in un bar di Gallarate. Il precedente di Torino

Gratta e Vinci, una vincita record in provincia di Varese. Una cifra che cambia letteralmente la vita. Nella giornata di giovedì 12 ottobre, a Gallarate sono stati vinti ben 6 milioni di euro con un tagliando Gratta e Vinci. Un record vero e proprio. Il fortunato, e al momento ancora anonimo, giocatore ha acquistato un semplice tagliando Vinci in Grande, da 25 euro, in un bar di Gallarate, grosso centro del varesotto: l'esercizio commerciale è in via Arconti ed è gestito da una famiglia cinese.

La vincita al bar di Gallarate

Appena si è diffusa la notizia della super vincita, nel bar è scoppiata la festa. «Siamo felicissimi. Il vincitore? Non sappiamo chi sia» si limitano a dire a La Prealpina di Varese i titolari. Sei milioni è un record per il Gratta e Vinci.

Identica cifra era stata vinta a Torino il 5 giugno scorso, sempre acquistando un tagliando del concorso Vinci in Grande. Ora si fa festa a Gallarate.

