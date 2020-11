Lockdown finito in Australia, lo Stato dà 100 dollari a cittadino da spendere in ristoranti e teatri

A lockdown finito in Australia, in uno degli stati si interviene per risollevare uno dei settori più duramente colpiti dal Covid-19, ovvero quello dei ristoranti e dell'intrattenimento: accade nel New South Wales, dove il governo regalerà ad ogni cittadino adulto 100 dollari australiani (circa 61 euro) da spendere proprio nei settori già citati. Lo schema detto Out & About, che costerà al governo circa 500 milioni di dollari (300 milioni di euro) è stato annunciato dal ministro del Tesoro Dominic Perrottet.

COME FUNZIONA Chi ha più di 18 anni riceverà quattro voucher digitali da 25 dollari tramite una app sul telefono cellulare: due potranno essere spesi in ristoranti, caffè e club e gli altri due per gallerie d'arte, arti performative, cinema e parchi di divertimento. Non potranno essere usati per acquisti in negozi, alcool, sigarette e gioco d'azzardo. «Vogliamo incoraggiare le persone ad aprire il portafoglio e a contribuire all'effetto di stimolo», ha detto il ministro Perrottet, che ha presentato oggi il bilancio statale di previsione.

