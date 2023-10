Lei è alta più di 2 metri, lui "solo" 1,62: «Sembra mio figlio, Dio l'ha scelto per me». La coppia che ha conquistato TikTok

di Redazione web

Lei è alta 2 metri e sei centimetri, lui "appena" 1,62 metri. Ma gli oltre 40 centimetri di differenza non sono stati affatto un problema per Elisane suo marito Francinaldo, che hanno fatto della loro notevole diversità fisica un punto di forza da raccontare sui social: solo su TikTok contano oltre 5 milioni di follower da tutto il mondo. I due raccontano principalmente la loro vita quotidiana, spesso facendo ironia sulle situazioni bizzarre che si trovano a vivere ogni giorno, ma non è raro che si trovino a rispondere a critiche e insulti.

Amore a prima vista

Elisane Silva e Francinaldo Da Silva Carvalhovivono nella città costiera di Salinópolis, in Brasile, e sono innamorati dal 2011. Si sono sposati nel 2015 e insieme hanno costruito una splendida famiglia. Il loro - ha raccontato la modella 27enne - è stato un amore a prima vista: «Ciò che mi ha attirato è la sua personalità, il modo in cui si comporta con le persone e con me. L’unica cosa che realmente non ci fa passare inosservati è che quando passeggiamo, mano nella mano, lui sembra il mio fratellino o figlio. È Dio che l’ha scelto per me». Francinaldo, dal canto suo, dimostra grande senso dell'umorismo e non è difficile notarlo nei video che marito e moglie pubblicano sui loro profili social.

La malattia

Elisane, che è stata soprannominata "la donna più alta del Brasile", in realtà deve la sua statura a una forma di gigantismo causato da un tumore benigno che le è stato rimosso dalla ghiandola pituaria.

I bulli

Una volta conosciuta la diagnosi, però, la vita di Elisane non è stata in discesa: i compagni di scuola la bullizzavano e insultavano ognii giorno, tanto da portarla ad abbandonare gli studi. «Ho deciso di arrendermi ed è stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere, perché volevo continuare a studiare, ma sapevo che non avrei resistito più a lungo in quell'ambiente». Totalmente diverso l'approccio che ha avuto nei soi confronti il marito Francinaldo, che non l'ha mai fatto un problema della sua altezza e che in lei vede solo la donna della sua vita.

