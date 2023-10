«Rifiutata su Tinder perché sembro più grande, è finita per me», la 37enne in lacrime si sfoga su TikTok

di Redazione web

Cercare l'amore su Tinder è possibile? C'è chi ci ha trovato il partner per la vita e chi invece fatica a uscire con qualcuno. Eppure, pare che ci sia anche chi rifiuta una persona per l'aspetto estetico non corrispondente all'età scritta sul sito. Gli utenti che utilizzano l'app, in effetti, basano la loro scelta se acettare o rifiutare le persone proposte dall'applicazione in base all'immagine esteriore. Scegliere di accettare o rifiutare qualcuno dalla prima foto, non sempre, però, è così semplice. E c'è chi a 37 anni, in cerca di un'avventura o di un marito, si sente vittima di questo meccanismo e si sfoga piangendo sui social.



Lacrime per Tinder

Il problema, chiaramente, non è l'app di incontri in sé, ma l'uso che se ne fa. Come tante altre app, Tinder si basa spesso sulla volontà degli utenti di dedicarsi a incontri fugaci ed è per questo che sono sufficienti una o due foto per capire con chi si sta parlando. Una donna, però, ha pubblicato un video su TikTok in cui si è ripresa, in lacrime, mentre spiega che su Tinder viene rifiutata perché sembra più grande dell'età che ha.



Il video

Il video, reso pubblico dall'account TikTok @orlatopstha, ha attirato l'attenzione di oltre 6 milioni di utenti che, nei commenti, si sono ritrovati a rispondere che non era il caso di stare male per una cosa così futile. «Puoi trovare ad ogni età l'amore della tua vita o una semplice storia, ma devi essere in pace con te stessa», le ha scritto un utente. «Come fai a piangere per degli str**zi su Tinder, cara, goditi la vita che sembri anche più giovane», ha concluso un altro account.

