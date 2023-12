«Mai fidarsi del capo, dei colleghi e dell'azienda, non sono vostri amici»: come scoprire "l'inganno" sul posto di lavoro

di Hylia Rossi

Per alcuni potrebbe sembrare scontato, per altri assurdo, ma secondo il consulente di carriera è assolutamente necessario seguire questo consiglio quando si entra nel mondo del lavoro: non bisogna mai fidarsi del capo, dell'azienda e dei propri colleghi.

Non si tratta di un invito all'asocialità, naturalmente, ma secondo Terry è necessario saper distinguere tra chi ci è davvero amico e chi invece, sebbene amichevole, continua a guardare i propri interessi.

Vediamo qual è secondo il consulente il miglior approccio e perché.

Bisogna pensare prima ai propri interessi

Il video pubblicato da Terry, un consulente di carriera certificato, inizia con una ragazza che chiede: «Qual è l'errore fatto in passato e da cui hai imparato, che ora puoi utilizzare per evitare che ci cadano altre persone?».

La risposta dell'uomo arriva immediatamente, chiara e concisa: «Fidarsi ciecamente delle persone con cui si lavora», esordisce.

Nella didascalia del video spiega il suo punto di vista in maniera più esauriente: «Nel mondo professionale di oggi è importante ricordare la seguente massima: "Fidati, ma verifica. Collabora, ma proteggi i tuoi interessi". I tuoi colleghi o capi potrebbero avere buone intenzioni, ma le azioni contano molto più delle parole. Cerca sempre di ottenere sempre una documentazione scritta. Non si tratta semplicemente di mancanza di fiducia, ma di approcciare la propria carriera in maniera furba e intelligente».

Gli utenti sembrano essere assolutamente in linea con il consiglio di Terry e mentre c'è chi ribadisce «I colleghi NON sono tuoi amici!», altre persone ci tengono a dare dei suggerimenti che si ricollegano al tema: «Sarebbe meglio evitare che le persone con cui lavori ti seguano sui social», «Non condividere mai con loro troppe informazioni personali», «Non fate vedere che sapete fare tutto, o lo faranno sempre fare a voi!».

Diversi utenti ammettono di aver imparato questa lezione sulla loro stessa pelle, finendo per essere traditi da quel collega con cui avevano finito per stringere amicizia - o almeno così credevano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA