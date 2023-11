Capo regala ai dipendenti buoni da 500 euro per comprare il caffè e si scatena la polemica: «Avrei preferito i soldi»

di Hylia Rossi

Il periodo delle feste si avvicina e già nell'aria si percepisce l'atmosfera natalizia: luci e decorazioni hanno fatto il loro debutto sulle vetrine di molti negozi e c'è chi sta pensando in anticipo a quali regali comprare per i propri amici e familiari.

Lo stesso pensiero, a quanto pare, è anche nelle menti di alcuni dirigenti che (forse) spinti dal desiderio di premiare in qualche modo i propri impiegati si mobilitano per far avere loro un "regalo". Sembra essere proprio questo il caso di un uomo, a capo di un team, che è entrato in una rinomata catena che vende caffè, La Colombe, per acquistare 15 buoni da 500 euro ognuno per i propri dipendenti.

Sebbene il gesto possa sembrare una gentilezza a prima vista, molti utenti non si sono fatti "abbindolare" e hanno criticato il dirigente affermando, tra le altre cose, che avrebbe potuto "donare" direttamente dei soldi.

Le speculazioni sul gesto: si tratta davvero di gentilezza?

Il video è stato pubblicato su TikTok da Abby Nierman e ha scatenato una discussione sul mondo del lavoro e, in particolare, sui bonus natalizi per i lavoratori.

Un uomo, davanti a lei in fila, ha acquistato 15 buoni da 500 euro ciascuno da dare al suo team, che si occupa di investimenti. Abby sembra incredibilmente sorpresa e meravigliata dell'acquisto a cui ha appena assistito, e continua: «Vi immaginate se il vostro capo si presentasse con una gift card da 500 euro per comprare del buon caffè ogni giorno, senza sentirvi in colpa? È un sogno».

Il video è andato presto virale e gli utenti hanno espresso, nei commenti, la loro opinione al riguardo: «Sì, ma io avrei preferito i soldi», scrive qualcuno, e la maggior parte delle persone sembra aver avuto la stessa idea. In effetti, per quanto il pensiero possa essere apprezzabile, forse parte del regalo sarebbe potuta essere la possibilità di decidere come investire il proprio bonus.

C'è chi, invece, va ancora più a fondo e fa notare che in questo momento i buoni sono scontati del 40%, e chi non crede minimamente nel buon cuore del capo e pensa che questo gesto sia per compensare il fatto che i dipendenti non riceveranno il bonus vero e proprio di fine anno.

