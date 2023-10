Lascia l'appartamento in affitto si "trasferisce" nella macchina: «Non tornerò più in una casa»

di Redazione web

Un uomo che era stanco di pagare cifre elevate per l'affitto ora vive in un'auto, dopo aver abbandonato il suo appartamento. L'autista di mezzi pesanti Yavor Dantzarov, 33 anni, aveva affittato un minuscolo appartamento nel sud di Londra per 600 sterline al mese, quasi 700 euro, ma ha deciso di convertire la sua Ford Fiesta in una casa per ridurre le sue spese mensili. Ha comprato la sua auto di seconda mano su Facebook Marketplace per 800 sterline, circa 920 euro e altri mille per equipaggiarla con tutto ciò di cui aveva bisogno per una vita "on the road".





Ristorante "multa" i clienti con i figli piccoli, il racconto: «Ci hanno chiesto 48 euro in più perché correvano per la sala»



«Non riesco a smettere di tradire mia moglie: è ingrassata e non la trovo più attraente. E non mi pento»





La scelta di vita

L'uomo ha confessato che non tornerà mai più in affitto dopo aver vissuto le ultime sei settimane nella sua vettura.

Yavor, che ha già visitato più di 70 posti nel sud dell'Inghilterra nel suo "camper" in miniatura e improvvisato, ha detto: «Sono un guidatore nella mia anima... mi piace semplicemente guidare ed essere in viaggio. Niente più case per me, con quello ho finito. Per me avere quattro mura intorno è come una prigione e per questo devi pagare, no grazie».

Alla domanda se sia preoccupato per la sua sicurezza, Yavor ha detto che è preoccupato minimamente: «Non ho paura, mi sento così vivo adesso».

Yavor, che è single, non è preoccupato che la sua macchina un po' angusta possa ostacolare la ricerca dell'amore. «Hanno degli appartamenti, o almeno la maggior parte di loro li ha», ha detto dei suoi potenziali partner.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA