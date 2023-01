Ladro entra in un appartamento, ma si ubriaca e sviene: il proprietario lo trova disteso sul pavimento della cucina

di Redazione web

Ciò che è successo nel distretto di Jempol in Malesia ha davvero dell'incredibile. La vicenda (per alcuni versi esilarante) ha fatto il giro del mondo e soprattutto dei social. Il protagonista è un ladro che decide di intrufolarsi all'interno di un'abitazione per rubare ciò che trova, viene però distratto e tale distrazione gli è costata molto cara.

Nonna babysitter chiede alla figlia 20 euro l'ora per tenere il nipote, la mamma: «Non metterà più piede in casa mia»

Sparatoria in un negozio, almeno tre morti. La polizia: «Caccia al colpevole, è pericoloso»

La vicenda

L'episodio si è verificato a Bahau, città principale del distretto di Jempol, in una casa del quartiere Taman Tanjung. Il proprietario di casa si è risvegliato al mattino, è andato in cucina e con sua grande sorpresa ha trovato dove un uomo svenuto sul pavimento, circondato da bottiglie di alcolici e bicchieri. Accanto, lo sconosciuto aveva anche un sacchetto contenente due coltelli, un cacciavite, un tablet e altre due bottiglie di liquore. Il proprietario di casa ha chiamato subito la polizia per denunciare il fatto. Gli agenti sono arrivati ed hanno arrestato il ladro, che nel frattempo stava riprendendo conoscenza.

Le dichiarazioni della polizia

Il capo della polizia Hoo Chang Hook ha detto: «Crediamo che abbia bevuto bevande alcoliche appartenenti al proprietario della casa finché non si è ubriacato e si è addormentato. Il padrone di casa, che si è svegliato intorno alle 6:30, si è spaventato quando ha trovato il ladro sdraiato all'interno della casa. Il malvivente aveva 15 precedenti di reato alle spalle, tutti legati alla droga mentre altri sei reati riguardanti altri crimini».

Passeggeri del volo inorriditi: la padrona lancia il barboncino. Il video diventa virale sui social https://t.co/s3QQkXz57N — Leggo (@leggoit) January 25, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA