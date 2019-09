La Vuelta, l'elicottero che segue la corsa fa scoprire alla polizia una coltivazione di marijuana

Mercoledì 4 Settembre 2019, 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coltivavano ingenti quantità diin casa, ma sono stati scoperti grazie alleufficiali dall'alto de, la prestigiosa corsa ciclistica che si tiene in questi giorni in. Mentre l'elicottero sorvolava gli atleti in gara, durante il passaggio nelle vie di, le telecamere hanno infatti immortalato alcunein un edificio di calle Lleida, proprio durante l'ultimo chilometro della tappa.È accaduto sabato scorso e, dopo che le immagini erano finite in diretta tv, i, la polizia catalana, hanno deciso di effettuare unnell'appartamento incriminato. Gli agenti hanno recuperato e sequestrato circa, di diverse dimensioni, ma non sono riusciti ad effettuare alcun arresto. Lo riporta 20minutos.es Al momento del blitz, infatti, l'appartamento era vuoto e i condomini avevano spiegato alla polizia di aver visto i suoi occupanti lasciare in fretta e furia l'edificio il giorno prima. Probabilmente, anche i responsabili della coltivazione si erano accorti di essere stati scoperti tramite quelle riprese ed hanno quindi preferito fuggire, portando via oggetti personali e alcuni mobili che si trovavano all'interno dell'appartamento.