La regina Elisabetta non parteciperà alla conferenza sul clima: ordine dei medici

Nuove ansie sulla salute della regina Elisabetta. Su raccomandazione dei medici la sovrana non parteciperà alla conferenza internazionale Onu sul clima CoP26 in programma dal 31 ottobre a Glasgow, a differenza di quanto programmato. Lo ha annunciato questa sera Buckingham Palace. «Successivamente alla raccomandazione di restare a riposo», impostale una settimana fa dai medici che le avevano già di fatto vietato una prevista visita in Irlanda del Nord, la sovrana continua a limitarsi per il momento a svolgere «impegni ufficiali leggeri nel castello di Windsor» spiegano dal palazzo.

Viceversa «Sua Maestà ha deciso con rammarico di rinunciare al viaggio a Glasgow per partecipare al ricevimento serale della CoP26, lunedì primo novembre», precisa la corte. «Sua Maestà è dispiaciuta di non poter essere presente al ricevimento, ma indirizzerà una discorso ai delegati riuniti in assemblea attraverso un video messaggio registrato», conclude il testo.

