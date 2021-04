La regina Elisabetta, compleanno senza colpi di cannone per la seconda volta

Tra due giorni la Regina Elisabetta compirà 95 anni. Un compleanno decisamente molto triste e il primo senza il marito Filippo dopo 73 anni. Per la seconda volta consecutiva, inoltre, non ci saranno i festeggiamenti tradizionali. La pandemia Covid-19, infatti, ha stravolto il cerimoniale e, come sottolinea il Telegraph, non saranno sparati i colpi di cannone previsti per i compleanni reali.



Anche quest'anno e per diverse ragioni la parata non sarebbe appropriata. Non è dunque il momento di festeggiare, anche se così facendo si viene meno a una delle tradizioni più longeve sotto il suo regno. Potrebbe essere annullato anche il Trooping the Colour - la sfilata della bandiera - in programma per il 13 giugno. La parata si svolge dal 1748 e segna i festeggiamenti per il compleanno ufficiale del re o della regina nel Regno Unito. Anche in quell'occasione la regina esce per salutare milioni di britannici dal balcone di Buckingham Palace.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 17:25

