La catena di supermercati cede a Deliveroo: il cibo potrà essere consegnato a domicilio

La fame di take away cresce e la catena di supermercati Sainsbury, terza nel Regno Unito, ha annunciato una partnership con Deliveroo. La società di distribuzione di cibo consegnerà a domicilio anche i prodotti di Sainsbury come pizze calde, salse, contorni, insalate, bibite e dolci. Il servizio è stato lanciato lunedì in quattro città, rendendo la catena il primo supermercato britannico a offrire cibo da asporto caldo tramite l'app Deliveroo.



Durante i due mesi di prova, i banchi pizza di Sainsbury apriranno tra mezzogiorno e le 22.00 dal lunedì al sabato e dalle 11 fino alle normali ore di chiusura del negozio la domenica. Le pizze saranno preparate su ordinazione e avranno lo stesso costo di quelle in negozio, con l'aggiunta del costo del servizio di Deliveroo.



L'app di consegna è in rapida crescita e minaccia le vendite dei supermercati perché sempre più acquirenti preferiscono mangiare cibo già pronto. L'anno scorso Asda ha collaborato con Just Eat e gli accordi sono destinati ad aumentare. Il tutto per far fronte al calo delle vendite dell'ultimo trimestre, nonostante forti sconti sui prodotti.



Martedì 23 Luglio 2019, 15:48

