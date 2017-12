L'albero di Natale va a fuoco: 36enne muore ma salva la fidanzata e la famiglia di lei

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 09:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Eric Chambers, 36 anni, sarà per sempre ricordato come un eroe dalle cinque persone che sono ancora vive grazie a lui. Si è lanciato nel fuoco divampato dall'incendio dell'albero di Natale per salvare la famiglia della sua ragazza: loro sono tutti salvi, lui è morto a causa delle esalazioni di monossido di carbonio.La tragedia è avvenuta la notte di Natale: Eric era insieme alla fidanzata Jackie Goulet nella casa di lei ad Arlington, in Texas, per festeggiare insieme ai suoi parenti. Erano le 4.30 del mattino e i due stavano impacchettando gli ultimi regali quando la donna gli ha chiesto di accendere le luci dell'albero. «Mi ricordo di avergli detto che mi sembrava una situazione cupa - ricorda Jackie - Poi ci siamo allontanati e siamo andati in garage». Pochi minuti dopo il figlio di 12 anni della donna si è precipitato per informarli che l'albero aveva preso fuoco. In quell'attimo, e senza pensarci due volte, Eric si è messo all'opera per mettere in salvo tutti. «Si è assicurato che mia madre fosse uscita, poi è tornato dentro per prendere mia zia affetta da handicap - ha raccontato Jackie - È tornato dentro tre volte e solo quando è riuscito a recuperare il nostro cane è uscito. Io gli sono corsa incontro: sono riuscita a dirgli che avevo una bruciatura sulla faccia prima che si accasciasse».Eric, padre di tre bambini, è stato portato in ospedale dove è morto intorno alle 5.45. Lui e Jackie si conoscevano da 17 anni, ma si erano fidanzati il mese scorso. «Lascia un vuoto immenso - ha concluso la madre di Jackie, Jeanine Gabriel - Sapeva cosa stava facendo e non si è fermato. È stato il nostro eroe. Sarà il nostro angelo che veglierà su di noi per il resto della nostra vita».