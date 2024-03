Kate Middleton e la foto in auto: spunta la teoria di una sosia. Lo zio parla al Gf Vip (inglese): «Sta ricevendo le migliori cure del mondo»

Come sta davvero Kate Middleton? E quando tornerà a farsi vedere in pubblico?. Nonostante le rassicurazioni, piuttosto esigue, della famiglia reale, in Gran Bretagna (e non solo) ci si interroga sulla salute della principessa del Galles. A cercare di fare un po' di chiarezza è uno che Kate la conosce bene: suo zio Gary Goldsmith, fratello della mamma Carole, che in queste giorni si trova come concorrente dentro la casa del Celebrity Big Brother, la versione british del Grande Fratello Vip.

Cosa ha detto



È successo infatti, nel bel mezzo di una puntata, che un’altra concorrente - la modella turca Ekin-Su Culculoglu, vincitrice di Love Island 2022 - gli chiedesse senza troppi giri di parole dove si trovi sua nipote Kate. «Allora, siccome non vuole che se ne parli, l’ultima cosa che farò è…», ha esordito Goldsmith con un po’ di esitazione, tant’è che l’interlocutrice capisce subito che l’argomento non va toccato. «Non possiamo parlarne?». E lui ha risposto: «C’è una sorta di codice di etichetta. Se arriverà un annuncio, ti darò un’opinione». «Spero stia bene», ha replicato Ekin-Su Culculoglu, trovando una discreta rassicurazione nelle parole di Goldsmith. «Ho parlato con sua madre, mia sorella, sta ricevendo le migliori cure del mondo. Tornerà, sono certo che lo farà», ha aggiunto, ricordando il comunicato ufficiale.

La sosia

Dall'operazione del 18 gennaio, la principessa del Galles continua a non farsi vedere in pubblico e, come riporta una fonte reale al Sun «non si è ancora ripresa del tutto, non è al 100%». Se questo in parte era prevedibile, per quanto non siano mai stati forniti dettagli sulla salute della principessa se non quelli di una generica "operazione all'addome", a preoccupare i sudditi sarebbe lo stato mentale di Kate: «E' triste, non al massimo e solo i tre figli riescono a risollevarle il morale». A smorzare le tesi più disparate sullo stato di Kate non è servita neanche la foto rubata, pubblicata dal sito americano Tmz, in cui Kate compare in auto con la mamma vicino Windsor. Secondo alcuni la donna ripresa con mamma Carole in macchina qualche giorno fa non sarebbe la vera Kate, ma una sosia. Speculazioni che il principe William non ha gradito, ma un suo portavoce ha sentenziato: "Sta lavorando, si occupa di quello e non dei social".



Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Marzo 2024, 12:55

