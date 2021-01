Joe Biden, il 2021 inizia male: i coriandoli non scoppiano. La gaffe in diretta tv VIDEO

Il 2021 non inizia al meglio per il presidente eletto Joe Biden e per sua moglie Jill, futura first lady: auguri di buon Anno con gaffe per i coniugi che ieri sera, al termine di un'intervista in diretta con la Abc, non sono riusciti a far funzionare un dispositivo per il lancio dei coriandoli con i quali avrebbero voluto salutare il popolo americano.

Le immagini del presidente eletto e la moglie Jill erano trasmesse su schermi giganti allestiti in una semideserta Times Square a New York, chiusa al grande pubblico per le misure anti Covid. Alla fine la futura first lady ha cercato di azionare un contenitore che avrebbe dovuto lanciare in aria i coriandoli, ma non c'è riuscita, e nemmeno l'aiuto del marito ha dato migliori risultati. «Migliore fortuna nel nuovo anno», ha augurato loro l'intervistatore, Ryan Seacrest, prima di chiudere il collegamento.

Jill Biden fails at New Year's Eve popper. Can we get a doctor please? pic.twitter.com/9iRRct7Mtz — Mike (@FuctupMike) January 1, 2021

