Jawlene, la femmina di alligatore sopravvive senza la mandibola: «Se la cava alla grande»

Un piccolo alligatore, senza mascella, ma se la cava benissimo, dicono gli esperti del Gatorland di Orlando, negli Stati Uniti, un parco dove sono custoditi e curati coccodrilli e rettili. Si chiama Jawlene, l'alligatore femmina, rimasta gravemente ferita durante uno scontro con un suo simile, o forse vittima di un incidente in acqua, travolta dall'elica di una barca.

Curata con amore

L'animale privo della parte superiore della bocca, in condizioni normali, farebbe fatica a sopravvivere perché non potrebbe procacciarsi da mangiare e finirebbe per soccombere all'interno della specie, ma viene nutrita dai volontari del Gatorland.

Salvata in acqua

Alcuni lavoratori del parco tematico hanno trovato e salvato la femmina di alligatore, lo scorso 16 settembre,definita da chi se ne prende cura "una creatura davvero carina, che se la sta cavando alla grande nonostante il suo infortunio", ha detto la coordinatrice del parco Savannah Boan.

