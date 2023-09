Apple Store saccheggiato: rubano decine di iPhone 15, poi si accorgono che sono bloccati e li distruggono

Un gruppo di giovani ha assalito il negozio Apple di Philadelphia nella serata di martedì, forzando le porte per poi entrare e saccheggiare decine di iPhone e iPad, il tutto mentre gli altri riprendono la scena con i loro telefoni, le sirene in sottofondo. Una volta usciti, i ladri realizzano che la refurtiva è inutilizzabile perché i dispositivi sono disabilitati e iniziano quindi a distruggerli gettandoli a terra o versandoci sopra dell'acqua.

Sono state arrestate circa venti persone, descritte dalla polizia semplicemente come un "gruppo di criminali opportunisti". Questa precisazione arriva dopo il collegamento fatto da molti tra questo disordine e le proteste di quello stesso giorno contro la decisione di un giudice di lasciar cadere le accuse di omicidio a carico di un poliziotto che avrebbe sparato attraverso il finestrino ad un ragazzo per paura di essere attaccato con un coltello, secondo il rapporto della polizia. Le due vicende, comunque, non sembrano essere connesse.

Tuttavia, molte attività commerciali si sono lamentate e si sono trovate costrette a chiudere a causa della frequenza di saccheggi e atti criminali di questo tipo, inclusa la famosa catena Target, il cui portavoce ha affermato: «Non possiamo continuare a tenere aperti questi negozi con la costante minaccia di ladri e criminali organizzati a pesare sui nostri dipendenti e consumatori, non è un business sostenibile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 14:39

