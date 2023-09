Venezuela, il carcere di lusso: piscina, discoteca, Jacuzzi e campo da baseball. La polizia smantella tutto

di Redazione web

Una prigione per i criminali del Venezuela, di lusso, con tanto di piscina, Jacuzzi, tv, discoteca ed un casinò, persino uno sportello bancario con tanto di Atm per il prelievo del contante ed un campo da baseball. Il penitenziario si trova a Tocóron, due ore di macchina da Caracas, e dalle immagini che sono state diffuse in queste ore non sembra proprio un carcere di massima sicurezza. Anzi, non sembra proprio un carcere, vista la quantità di infrastrutture e possibilità di svago che offre ai detenuti.

Carcere di lusso

🇻🇪 | INSÓLITO: Se revela la existencia de un zoológico dentro de las instalaciones de la cárcel de Tocorón en Venezuela. pic.twitter.com/OvEcJZhtQF — UHN Plus (@UHN_Plus) September 20, 2023

Zoo, discoteca e baby parking

C'è addirittura una parte del carcere per i bambini, che non ci sarebbe nulla di male, se non che sembra un parco divertimenti con tanto di scivoli e gonfiabili. Insomma una struttura decisamente atipica. Così come il parco zoologico, con tanto di fenicotteri rosa, cavalli, pappagalli e leopardi. La sera i detenuti potevano bere birra, scommettere e andare in discoteca ed il motivo di tanto permissivismo era che la prigioni veniva controllata dal potente gang del Tren de Aragua, una organizzazione criminale cattiva in diversi paesi dell'America Latina, tra cui Colombia, Cile e Perù.

Tocorón no era una cárcel, era una ciudad. Una muestra de la impunidad que ha permitido el chavismo y que facilitó crear una de las organizaciones criminales más grandes de Latinoamérica. El legado! pic.twitter.com/fvf8ETGBEU — Daniel Montero (@esdemontero) September 21, 2023

Polizia ha ripreso controllo

Per quasi 20 anni, i suoi membri si sono dedicati all'estrazione illegale dell'oro, al traffico di esseri umani, a reti di prostituzione e all'estorsione di migranti.

