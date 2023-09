Ragazzina di 15 anni lascia il fidanzatino, lui la accoltella a morte sullo scuolabus davanti ai compagni: la scena choc ripresa in un video

Una ragazzina di 15 anni è stata uccisa a Croydon, nella periferia di Londra, mentre si trovava sullo scuolabus che la stava portando a scuola. Il killer sarebbe il fidanzatino coetaneo, che dopo essere stato lasciato nei giorni precedenti, ha provato ha riconquistare la ragazza con un mazzo di fiori. Davanti al rifiuto, avrebbe tirato fuori un coltello e avrebbe ucciso la giovane colpendola al collo.

BREAKING: A 15-year-old girl has died after being stabbed in Croydon, south London.



Police were called to Wellesley Road at about 08:30hrs, but the girl later died at the scene.



