Indossa il suo abito da sposa per andare al matrimonio della gemella: «Non trovavo un vestito adatto». La reazione della sorella

L'abito da sposa lo si indossa una volta sola, si dice. Ma non è stato così per Anastasia Domanico, che dopo essersi sposata nell'agosto del 2022, ha rimesso l'abito a distanza di un anno. Stavolta, però, il matrimonio non era il suo, ma quello della sorella gemella.

La storia

Quando sua sorella gemella, Francesca, ha organizzato le sue nozze, ha invitato gli ospiti a indossare un abito che fosse bianco o nero. Così, la sorella ha pensato: quale occasione migliore per indossare l'abito bianco per eccellenza? Per quanto la scelta possa sembrare discutibile e fin troppo audace, Anastasia ha tenuto a specificare che l'idea è stata proprio di sua sorella.

Per precauzione, Anastasia ha deciso di far modificare l'abito, accorciandolo e aggiungendo un grande fiocco nero in vita. L'idea era non privare la sorella di un momento così importante rubandole la scena. Sui social, però, in tanti hanno criticato il suo look.

Le parole di Anastasia

«Ero così emozionata quando indossavamo entrambi i nostri abiti da sposa il giorno del matrimonio di Francesca.

La reazione sui social

Sui social la foto delle due gemelle vestite da sposa è diventata subito virale, dividendo il web tra chi trovava l'idea adorabile e originale e chi invece ha sostenuto che indossare il bianco a un matrimonio sia un passo falso.

Le sorelle hanno rivelato a Business Insider di non avere rimpianti per l'abito usato per il matrimonio, e sono certe che avrebbero fatto la stessa cosa a parti inverse. Le sorelle sperano anche che la loro esperienza possa ispirare altre spose a indossare nuovamente i loro abiti. «Adoro lo shopping dell'usato, lo shopping vintage, trovare nuovi modi di indossare le cose», ha detto Domanico. «In realtà va bene indossare nuovamente qualcosa».

