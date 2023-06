Incendio a Parigi, la testimone italiana: «Sembrava un terremoto fortissimo, ho avuto paura per i miei figli»

di Redazione Web

Una forte esplosione e il successivo incendio che ha coinvolto più palazzi. Nel pomeriggio di oggi Parigi ha vissuto una vera e propria tragedia, probabilmente a causa di una fuga di gas. Le fiamme hanno avvolto un palazzo di rue Saint-Jacques che ospitava la sede di un'accademia americana di moda (Paris American Accademy) che è crollato poco dopo. E, mentre il bilancio dei feriti si fa sempre più drammatico, arriva il racconto di una testimone italiana che, nel momento dell'esplosione, si trovava in zona.

Incendio a Parigi, il racconto della testimone

«Pensavo fosse un terremoto, ma di quelli forti»: questa la testimonianza rilasciata all'Ansa da Francesca Bologna, avvocata d'affari italiana che vive nei pressi del palazzo crollato a Parigi. «Era un boato, ma in quel momento mi sono detta che era più un terremoto che altro.

«Invece, poi, vedo questo fumo nerissimo e molto veloce sprigionarsi nel cielo. Tre, quattro minuti, un fumo scurissimo, molto alto, che va verso ovest», racconta la testimone commentando l'esplosione in rue Saint-Jacques, l'antico cardo maximus dell'antica Lutetia Parisiorum fondata dai romani.

«I vetri tremavano dappertutto», le ha fatto eco Summer Allman, un'americana che risiede nella zona. «Ho avuto molta paura per i miei bambini che erano in una scuola lì vicino. Sono andata subito a prenderli e per fortuna stavano bene».

