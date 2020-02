Rogo in un palazzo del centro: 5 morti e sette feriti

Cinque persone sono morte e altre 7 sono rimaste ferite stanotte a causa di un incendio in un edificio di Strasburgo. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco della città. In salvo, invece, almeno 23 persone poi trasferite in una palestra. Al momento sono ancora ignote le cause dell'incendio.



Secondo le edizioni online dei media francesi i pompieri sono stati chiamati intorno alle ore 1.16 di oggi a causa della presenza di un fumo denso nella tromba della scale del palazzo, che ha sette piani. Quarantotto pompieri, intervenuti con 23 automezzi, hanno lavorato nella notte mettendo in salvo almeno 23 persone che sono poi state trasferite in una palestra. Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 10:15

