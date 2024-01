Ilaria Salis, l'ex compagna di cella: «Topi, cimici e botte, lì dentro abbiamo visto di tutto. Lei mangia riso in bianco e studia sempre»

di Redazione web

Ilaria Salis è diventata un caso di Stato. Dopo le scene in tribunale a Budapest, con la 39enne arrivata incatenata mani e piedi, le istituzioni italiane e ungheresi sono adesso in contatto per trovare una soluzione. «Vogliamo chiedere i domiciliari», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel frattempo Salis è tornata in galera, dove è trattenuta da 11 mesi. Carmen Giorgio, 43enne bresciana che per tre mesi è stata sua compagna di cella, ha raccontato per prima le condizioni di disagio che hanno vissuto e come passa le sue giornate Ilaria.

Il carcere di Ilaria Salis

«Topi, piccioni, cimici, catene, maltrattamenti e botte, lì dentro abbiamo visto di tutto, è un posto fuori dal mondo pieno di cose storte. E lei ha paura di restarci per sempre», ha detto Carmen Giorgio.

«È sempre più giù e sempre più magra.

Ha avuto una reazione allergica per le cimici

Il cibo non è meglio, «lo danno una sola volta al giorno, a pranzo, una specie di zuppa d'acqua sporca, immangiabile. A cena solo conserve e marmellate. Se provi a metterti qualcosa da parte, lo buttano via. Ilaria aveva chiesto altro per allergie alimentari, le davano riso bianco freddo - conclude -. I piatti li puliscono con uno straccetto. Ilaria aveva il terrore delle malattie. Lei ha avuto una reazione allergica per le cimici, io ho problemi con la tiroide, abbiamo chiesto pasticche o la visita di un medico: nulla».

