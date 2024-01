(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 gennaio 2024 Al mio collega ungherese "ho posto il problema della nostra connazionale in carcere in Ungheria e chiedendo che le venga riservato un trattamento rispettoso delle regole e della dignità della persona ed eventualmente, se fosse possibile, ho chiesto trovare soluzioni alternative alla detenzione in carcere". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Affari Esteri, parlando di Ilaria Salis. "Quindi ho dato un segnale di attenzione, come già sta facendo la nostra ambasciata a Budapest, ho chiesto un impegno attento da parte del governo ungherese sulla situazione della nostra connazionale per garantire tutti i diritti che hanno i detenuti", ha aggiunto. Fonte video Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 18:18

