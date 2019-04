Il medico trova 4 api nell'occhio di una paziente: «Sono sopravvissute cibandosi delle lacrime»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trovano. Gli animali avrebbero creato un piccolo habitat in cui sono riuscite aTaiwanese che si è rivolta al pronto soccorso dopo aver accusato dei fastidi agli occhi. La donna ha raccontato che nel corso della giornata aveva lavorato tra delle erbacce ed è stato lì che gli animali probabilmente le sono entrati negli occhi.Le api vivono spesso nel legno marcio, dove riescono a fare sicuri nidi. La paziente, durante la giornata, aveva pulito la tomba di un caro scomparso, strappando erbacce e sistemando la vegetazione. La donna, come riporta il Daily Mail , ha raccontato di aver sentito un forte prurito agli occhi e un dolore che nel corso della serata è andato peggiorando.Le api si erano messe dentro la sua orbita e hanno iniziato a nutrirsi dell'occhio. Secondo il medico che l'ha medicata, quello della 20enne è il primo caso al mondo. Gli insetti per 4 ore hanno mangiato letteralmente l'organo, tanto che quando sono state rimosse erano ancora vive. La paziente è stata ricoverata, ma se la caverà con una cura antibiotica.