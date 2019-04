Bimba malata e prematura abbandonata in ospedale: infermiera la adotta

Ultimo aggiornamento: 17:12

La bambina èe con gravima per 5 mesi nessuno la va a trovare in ospedale. La piccola Gisele è nata con diversi problemi di salute a causa dellaPer mesi è rimasta in ospedale sola, senza che nessuno della sua famiglia si preoccupasse di andarla a trovare. In questa storia disperata però la piccola ha trovato un angelo che l'ha salvata.Liz Smith è un'infermiera che lavora nello stesso ospedale in cui era ricoverata la bambina, per mesi si è presa cura di lei, ha chiesto e ottenuto l'affido e ora, dopo un anno, è arrivata anche l'adozione. Il loro primo incontro al Franciscan Children’s hospital di Brighton, nello stato del Massachusetts. Grazie alle colleghe la donna venne a conoscenza della triste storia della piccola e decise di fare qualcosa per lei. Gisele era nata da una tossicodipendente da cui il trubunale aveva previsto l'allontanamento, ma nessuno della sua famiglia si è mai fatto avanti, così la donna ha chiesto e ottenuto l'affido.Secondo quanto riporta la s tampa locale , inizialmente il tribunale ha provato a reinserire la bambina nella sua famiglia di origine, ma dopo aver scoperto che la mamma biologica aveva ancora problemi di droga la richiesta è stata rifiutata e Liz ha potuto realizzare il suo sogno e tenere quella che a tutti gli effetti ha sempre sentito essere la sua bambina.