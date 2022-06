Il cane sbrana un bambino di 7 anni, coppia condannata: «Lo avevano preso gratis su Facebook»

Prendono un cane gratis dopo aver visto un annucio su Facebook, ma la bestia uccide un bambino di 7 anni. Amy Salter, 29 anni, e Brandon Hayden, 19 anni, di Cardiff, sono stati condannati e incarcerati per non essere riusciti a prevenire la morte di Jack Lis, un bambino di 7 anni morto sbranato dall'American bully.

La coppia aveva letto un annuncio su Facebook in cui il cane veniva dato via gratis, sebbene fosse specificato che non andava d'accordo con gli altri cani. I due hanno deciso di adottarlo e lasciarlo libero in giardino, ma proprio mentre il piccolo giocava con un suo compagno di scuola, il cane lo ha aggredito e lo ha sbranato fino ad ucciderlo. L'animale avrebbe da subito mostrato la sua indole aggressiva, tanto che il terribile incidente si sarebbe verificato dopo appena 4 giorni dall'adozione.

Secondo il tribuale inglese la tragedia poteva essere evitata con una maggiore attenzione da parte dei proprietari che conoscevano comunque l'indole aggressiva del cane. Hayden è stato condannato a quattro anni e sei mesi. Salter invece a tre anni. Il cane era stato messo nel giardino di una loro amica ma ha subito dato prova di essere difficile da gestire aggredendo un uomo e anche altri animali prima del drammatico incidente. L'animale è stato abbattuto dagli agenti, dopo che nessuno è stato in grado di avvicinarlo per poterlo mettere in canile.

