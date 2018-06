Florida, allarme iguane verdi: assaltano aiuole, distruggono linee elettriche e contaminano piscine

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Assaltano la vegetazione, distruggono linee elettriche e contaminano piscine: «». Questo sarebbe l'anno peggiore che si possa ricordare, con branchi di lucertoloni che attaccherebbero giardini e marciapiedi.Accade in Florida. Come riporta The Telegraph , le bestiole sono arrivate nello stato Usa negli anni 60 come animali da compagnia. Successivamente hanno iniziato a colonizzaredel sud del paese. Fino all'allarme attuale.Richard Engeman, biologo del National Wildlife Research Center, ha dichiarato al quotidiano The Sun Sentinel: «Non esiste un modo reale per ottenere una stima valida del numero di iguane verdi in Florida. Ma. Potresti mettere un numero qualsiasi di zeri e ci crederei».Come riporta il sito, i maschi della specie possono crescere fino ae possono arrivare a sfiorare gli. Gli esemplari di queste dimensioni sono degli ottimi scavatori e possono costruire tunnel sotterranei che a lungo andare danneggiano i marciapiedi e distruggono linee elettriche e telefoniche.Il clima freddo avrebbe tentuto la situazione sotto controllo fino a qualche tempo fa. Ma negli ultimi anni i numeri degli animali sarebbero aumentati, fino all'allarme di questi giorni. Un testimone avrebbe affermato: «Un'iguana ha reciso, ho visto che aveva i fili in bocca».La legge dello stato della Florida consentepurché sia ​​fatto umanamente, con un singolo colpo da una pala, un colpo sparato da una pistola a pallini, una decapitazione o altri metodi istantanei.