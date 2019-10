Tornado devasta Ibiza: resort di lusso scoperchiati e strade allagate, tre i feriti per il maltempo

Giovedì 24 Ottobre 2019, 15:16

Unsi è abbattuto sullanota per il sole, il mare e la movida, è stata messa a dura prova dal passaggio di un tornado che ha causato diversi danni e tre feriti. Diversi turisti hanno immortalato le conseguenze del maltempo con foto e video mostrando le conseguenze della perturbazione.In pochi minuti si è passati a vivere uno scenario apocalittico in buona parte della zona vicina alla città di San Antonio: alberi sradicati, tetti scoperchiati e decine di auto spazzate via. Tra le strutture che hanno riportato danni ci sono anche dei resort di lusso prese d'assalto dai turisti.Dopo il tornado il maltempo ha continuato sull'isola per qualche giorno fino a quando non è arrivata la tregua permettendo agli abitanti e a chi vive di turismo di fare la conta dei danni e porre rimedio.