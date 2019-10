Meteo, continua il caldo africano sull'Italia. Ma il freddo arriverà: ecco quando

#Meteo: HALLOWEEN, PONTE OGNISSANTI e PRIMI DI NOVEMBRE con Ciclone Polare e Calo Termico. Ecco cosa accadrà #24ottobrehttps://t.co/TQvjZtBJI8 pic.twitter.com/FxyihHiNEX — IL METEO.it (@ilmeteoit) 24 ottobre 2019

Giovedì 24 Ottobre 2019, 14:38

non sembra arrivare mai. In questi giorni si sta assistendo a unache ha invaso il nostro Paese portando temperature calde, ben sopra la media stagionale. Ma quando arriverà il? Si dovrà pazientare: la prossima settimana le condizioni resteranno invariate, mentre a partire dai primi giorni di novembre qualcosa muterà in ambito climatico.Secondo quanto riporta il meteo.it, intorno al 29-30 ottobre le alte pressioni potrebbero essere messe a dura prova da una discesa di venti molto freddi direttamente dal polo Nord o quanto meno dai reparti continentali (Russia), pronti ad investire gran parte d'Italia. Questo porterà maltempo su tutto il Paese, con temperature che subiranno un abbassamento anche di 12 gradi arrivando a stare nella norma stagionale.Gli esperti sottolineano che, trattandosi di previsioni a lungo tempo, potrebbe non esserci un'affidabilità al 100%, ma restano comunque molto alte le possibilità di un repentino cambiamento.