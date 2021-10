Harry e Meghan al Global Citizen di New York con un jet privato. Accoglienza inaspettata: ecco perché

Valanga di critiche per Meghan e Harry. Il motivo? Hanno volato con un jet privato da New York alla California: un viaggio che emette 17 tonnellate di carbonio.

Leggi anche - Principessa Mako, stress da insulti: ma la sposa ribelle dirà sì al fidanzato il 26 ottobre

Dopo aver attraversato il paese con il loro jet, il duca e la duchessa di Sussex sono atterrati a Santa Barbara e sono stati fotografati mentre abbracciavano la loro squadra. Le critiche arrivano in seguito alla partecipazione dei duchi al concerto del Global Citizen Live a New York, finalizzato ad agire contro il cambiamento climatico. Gli stessi duchi hanno parlato sul palco del concerto chiedendo ai governi di cercare nuove e severe leggi ecologiche per dimezzare le emissioni degli Stati Uniti entro il 2030.

Penny Junor, 71 anni, giornalista e autrice inglese nota per i suoi articoli sui reali, ha dichiarato al The Sun: «Penso che questa sia ipocrisia. Sono sicuro che c'erano molti voli di linea. Non capisco perché si stiano comportando come se fossero delle superstar. Suo padre è noto per prendere voli di linea. Suo fratello prende voli di linea. Questo confonde totalmente le acque del loro messaggio climatico. Si stanno sparando ai piedi prendendo voli privati».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA