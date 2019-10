Terrore in Germania, uomo spara davanti la sinagoga: due morti e diversi feriti. Bomba nel cimitero ebraico

‼Terrorwarnung für Halle‼



Schüsse vor Synagoge in Halle – mindestens zwei Tote



Ein Tatort soll sich in der Humboldt-Straße, in der Nähe des Jüdischen Friedhofs, befinden. Dieser wurde von Beamten abgeriegelt. pic.twitter.com/rABy6foFHH — DDboxxx (@DDboxxx) October 9, 2019

Wir haben einen Einsatz in #Halle



Nach ersten Erkenntnissen wurden Personen getötet. Wir fahnden mit Hochdruck. Täter flüchtig. Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 13:19

», nell'est della: lo scrive il sito del'emittente tedesca N-Tv. «Un uomo armato spara attorno a sé» ed e «in fuga», viene aggiunto. Secondo le informazioni raccolte dalla Bild, la sparatoria è avvenuta nel quartiere Paulus. La polizia ha poi diramato un primo bilancio che parla di. La Bild aggiunge che sarebbe stata lanciata. Oggi è Yom Kippur, Giorno dell'espiazione, ricorrenza più sacra del calendario religioso ebraico. L'aggressore era vestito di «verde», «da militare» con un «elmetto», portava una «maschera» e ha sparato contro un negozio con un «mitra»: lo ha riferito un testimone all'emittente tedesca di notizie N-Tv. Ma l'attentatore non avrebbe agisto da solo. La polizia della città centrale tedesca ha parlato di più di una persona in fuga - in auto - dopo la sparatoria prima di annunciare l'arresto di un uomo: «».Si dice che l'autore abbia sparato diversi colpi con un fucile mitragliatore. La polizia ha invitato le persone di Halle a rimanere nelle loro case o in luoghi sicuri. Il sito riferisce che ci sarebbe stato anche «uno scontro a fuoco» a Wiedersdorf, nei pressi di Halle.«Secondo i risultati iniziali, due persone sono state uccise a #Halle. Ci sono stati diversi colpi. I presunti autori stanno fuggendo con un veicolo. La popolazione resti chiusa nei loro appartamenti», lo scrive in un tweet la polizia tedesca. La Deutsche Bahn ha chiuso per motivi di sicurezza la stazione ferroviaria di Halle, dopo la sparatoria che ha causato la morte di due persone.