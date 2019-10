Siria, la Turchia dà il via all'offensiva Raid aerei contro le milizie curde

Turchia contro le forze curde nel nord-est della Siria è cominciata. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente turco L'operazione militare dellacontro le forze curde nel nord-est dellaè cominciata. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente turco Recep Tayyip Erdogan civili uccisi e altri due rimasti feriti nei raid aerei. Le vittime sono cadute nelle località frontaliere di Mishrife e Ras al Ayn, dove sono in corso i bombardamenti turchi. È impossibile verificare in maniera indipendente e sul terreno le affermazioni delle autorità militari coinvolte nel conflitto. L'artiglieria turca ha iniziato a colpire obiettivi delle forze curde dell'Ypg anche a Tal Abyad. e stando a fonti curde si contano già due



Migranti, ora rischiamo di accogliere anche chi sbarca in Grecia

Tensione Turchia-Siria, la questione dei curdi: un popolo alla ricerca dell'indipendenza



«Caccia turchi hanno lanciato raid su aree civili. C'è grande panico fra la popolazione nella regione», ha twittato un portavoce dei combattenti curdi nel nord della Siria. Le autorità curdo-siriane hanno annunciato una «mobilitazione e allerta generali in tutto il nord-est siriano per difendersi». «Tutte le componenti del nostro popolo Le autorità curdo-siriane hanno annunciato una «mobilitazione e allerta generali in tutto il nord-est siriano per difendersi». «Tutte le componenti del nostro popolo

a dirigersi verso la zona frontiera con la Turchia per compiere il loro dovere morale di resistenza in questo momento storico e delicato», recita un comunicato.

Gli ambasciatori in Turchia dei Paesi membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu sono stati invitati al ministero degli Esteri di Ankara per essere aggiornati sugli sviluppi dell'operazione militare. «Sono stato appena informato dell'iniziativa unilaterale della Turchia sulla quale non posso che esprimere preoccupazione». Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Palazzo Chigi.



Nell'offensiva saranno impegnati cinquemila soldati delle forze speciali della Turchia e almeno 18mila combattenti di milizie locali dell'Esercito siriano libero (Esl). Abdelrahman Ghazi Dadeh, portavoce di Anwar al-Haq, una milizia dell'Esl, precisa che 10 mila saranno impiegati a Ras al-Ayn e gli altri a Tal Abyad, le due postazioni frontaliere evacuate dai soldati Usa.



Almeno due colpi di mortaio sono stati sparati dalla Siria verso il confine turco a Ceylanpinar, dove sono ammassati i soldati turchi e le milizie siriane filo-Ankara pronti a entrare in Siria per l'operazione militare contro i curdi. Lo riporta Anadolu, secondo cui non ci sono stati feriti. Ceylanpinar si trova di fronte a Ras al-Ayn, bombardata nei minuti scorsi dai caccia di Ankara.



«L'operazione» militare che la Turchia condurrà nel nord-est della Siria «si svolge nel quadro del diritto internazionale» e degli «accordi dell'Onu», ha sostenuto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in una conferenza stampa dall'Algeria. «Sosteniamo l'integrità territoriale della Siria », ha assicurato il ministro, insistendo sul fatto che l'incursione è un diritto di Ankara per difendere la sicurezza dei suoi confini.





GLI APPELLI DI UE E GERMANIA

David Sassoli. «C'è una popolazione che ha già sofferto duramente. Non dobbiamo metterla in condizioni di avere altre sofferenze. Si fermi questo intervento, non sarà mai una soluzione ai problemi che abbiamo». «La comunità internazionale, l'Unione europea, le sue istituzioni chiedono che questo intervento si fermi e si discuta anche la possibilità di una zona cuscinetto di sicurezza, ma questo certamente va fatto nella pace, nella stabilità e nel dialogo «Chiedo con forza alla Turchia di interrompere immediatamente ogni azione militare» nel nord della Siria. Così il presidente del Parlamento europeo,. «C'è una popolazione che ha già sofferto duramente. Non dobbiamo metterla in condizioni di avere altre sofferenze. Si fermi questo intervento, non sarà mai una soluzione ai problemi che abbiamo». «La comunità internazionale, l'Unione europea, le sue istituzioni chiedono che questo intervento si fermi e si discuta anche la possibilità di una zona cuscinetto di sicurezza, ma questo certamente va fatto nella pace, nella stabilità e nel dialogo

, conclude Sassoli.



Analogo appello è stato lanciato da Berlino: «Ci appelliamo alla Turchia affinché ponga fine alla sua offensiva e persegua i propri interessi di sicurezza per vie pacifiche», ha detto il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, secondo quanto riportano diversi media tra cui il sito del settimanale Stern. Così facendo la Turchia mette in conto di «destabilizzare ulteriormente la regione» e rischia di rafforzare l'Isis, ha affermato il ministro sostenendo che l'intervento minaccia di «causare un'ulteriore catastrofe umanitaria e un nuovo movimento di profughi».

Giuseppe Conte in conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Palazzo Chigi. «Sono stato appena informato dell'iniziativa unilaterale della Turchia sulla quale non posso che esprimere preoccupazione», ha detto il presidente del Consiglioin conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Palazzo Chigi.



GLI USA

«Le stupide guerre senza fine, per quanto ci riguarda, stanno finendo! «Le stupide guerre senza fine, per quanto ci riguarda, stanno finendo!

Donald Trump su Twitter dove conferma che 50 soldati Usa sono stati titirati dal nord della Siria dove si attende l'offensiva turca contro le milizie curde. su Twitter dove conferma che 50 soldati Usa sono stati titirati dal nord della Siria dove si attende l'offensiva turca contro le milizie curde.

Gli Usa non avrebbero dovuto mai essere in medio Oriente

, aggiunge, ribadendo come ora

la Turchia dovrà prendere il controllo dei combattenti dell'Isis catturati e che l'Europa non ha voluto riprendere

.

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019





Intanto l'Isis ha oggi rivendicato una serie di attacchi compiuti contro forze curdo-siriane nel nord-est della



LA RUSSIA

«Alla luce dei piani per condurre un'operazione militare nel nord-est della Siria annunciato dalla Turchia Vladimir Putin ha invitato i partner turchi a riflettere attentamente sulla situazione in modo da non compromettere gli sforzi congiunti per risolvere la crisi siriana», riporta il Cremlino dando comunicazione di una conversazione telefonica tra il presidente russo e il suo omologo Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta la Tass. Pattuglie militari statunitensi sono state avvistate al confine tra Siria e Turchia, a est dell'Eufrate, nel distretto di Kobane/Ayn Arab, riferiscono testimoni oculari citati da media siriani. Secondo le fonti, le pattuglie militari Usa sono presenti come forza di interposizione in caso di un eventuale tentativo delle forze turche di varcare il confine nei pressi di Kobane. L'obiettivo del pattugliamento americano non è però confermato. L'area di Kobane è fuori dal «meccanismo di sicurezza» su cui Stati Uniti e Turchia si sono messi d'accordo assieme alle forze curdo-siriane ad agosto scorso.Intanto l'ha oggi rivendicato una serie di attacchi compiuti contro forze curdo-siriane nel nord-est della Siria . Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui lo 'Stato islamico' ha ammesso tramite i suoi canali sui social network la responsabilità di attacchi compiuti nelle ultime 24 ore contro basi e postazioni curde e Raqqa e nella città di Tabqa, sull'Eufrate.

Le preoccupazioni della Turchia rispetto ai suoi confini meridionali sono legittime

Hassan Rohani, citato dall'Irna. «Crediamo che occorra seguire un percorso corretto per eliminare queste preoccupazioni» di Ankara. «Le truppe americane devono lasciare la regione» e «i curdi in Siria» devono «sostenere l'esercito siriano» di Bashar al Assad, che dovrebbe prendere il controllo del nord-est del Paese al confine turco, ha spiegato Rohani. , ma dovrebbe agire con moderazione ed evitare un intervento militare in Siria, ha detto il presidente iraniano, citato dall'Irna. «Crediamo che occorra seguire un percorso corretto per eliminare queste preoccupazioni» di Ankara. «Le truppe americane devono lasciare la regione» e «i curdi in Siria» devono «sostenere l'esercito siriano» di Bashar al Assad, che dovrebbe prendere il controllo del nord-est del Paese al confine turco, ha spiegato Rohani.



Iran ha avviato un'esercitazione militare nel nord-ovest del Paese al confine con la Turchia. Lo riporta l'agenzia Tasnim. Le attività, che non erano state annunciate pubblicamente, si svolgono mentre le forze armate di Ankara si preparano a compiere l'annunciata operazione militare contro le milizie curde. L'esercitazione dal nome in codice 'Un obiettivo, un colpo' si svolge nella provincia dell'Azerbaigian occidentale, circa 620 km a nord-ovest di Teheran, e coinvolge unità di reazione rapida, brigate d'assalto ed elicotteri. L'esercito dell'ha avviato un'esercitazione militare nel nord-ovest del Paese al confine con la Turchia. Lo riporta l'agenzia Tasnim. Le attività, che non erano state annunciate pubblicamente, si svolgono mentre le forze armate di Ankara si preparano a compiere l'annunciata operazione militare contro le milizie curde. L'esercitazione dal nome in codice 'Un obiettivo, un colpo' si svolge nella provincia dell'Azerbaigian occidentale, circa 620 km a nord-ovest di Teheran, e coinvolge unità di reazione rapida, brigate d'assalto ed elicotteri.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

» sono invitate», ha scritto