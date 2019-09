Greta Thunberg, anche il Principe Harry sta dalla sua parte: «Non si può negare la scienza»

Giovedì 26 Settembre 2019, 15:08

ha mostrato tutto il suoe ai suoi discorsi sullnel corso del suo viaggio inparlando di una lotta contro il tempo che si rischia di perdere. Il duca di Sussex è in Botswana per la seconda tappa del tour reale in Africa, e ha affermato che non ci sono più scuse per negare il cambiamento climatico.«Sinceramente non capisco come qualcuno in questo mondo può negare la scienza e dire che viviamo in un mondo che non inquina. Quest'ultima settimana, guidati da Greta i bambini del mondo stanno maifestando. È una corsa contro il tempo quella che stiamo perdendo: lo sanno tutti, non ci sono scuse per non saperlo», ha affermato i un'intervista a porte chiuse.Il duca e la duchessa hanno già mostrato il loro sostegno alla Thunberg, seguendola sulla loro pagina Instagram ufficiale come parte di una campagna di sensibilizzazione mensile incentrata sull'ambiente. Già nella precedente visita a Botswana Harry si impegnò contro la deforestazione piantando simbolicamente un albero e sostenendo l'importanza della salvaguardia e tutela dell'ambiente.