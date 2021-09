Gran Bretagna, dal primo ottobre 2021 cambiano le regole per entrare in UK: ecco cosa succede

Il 30 giungo scorso è scaduto il termine per richiedere, avendo i requisiti, di poter entrare ed uscire dal Regno Unito (pre o settled status) senza paura di essere fermato alla frontiera. In caso di modifica, il documento di identità usato per fare la richiesta deve essere aggiornato tramite il portale di gov.uk.

Dal primo ottobre - come riferisce il sito Londra,Italia.com - potrà uscire ed entrare nel Paese con la carta di identità, solo chi ha un permesso di soggiorno, un lavoro stabile, è un lavoratore frontaliero e, ancora, se possiede un visto studentesco o entra per un trattamento sanitario (ai sensi dell’accordo S2 Healthcare). Il documento usato dovrà essere valido per l’espatrio e non essere danneggiato in alcun modo.

Leggi anche - Scopre che il suo ginecologo è anche suo padre, 35enne denuncia: «Ha ingannato mia madre»

Per ora l’uso della carta di identità, per chi ha il permesso, è consentito fino al 31 dicembre 2025. Non è considerato un documento di viaggio la patente di guida, quindi non valida per nessun viaggio.

Per entrare nel Regno Unito come turista non è necessaria la domanda di visto prima di viaggiare: basta, infatti, un passaporto valido per almento 6 mesi, che verrà timbrato all'ingresso.

Però attenzione: i turisti possono restare in UK per un massimo di 6 mesi consecutivi durante i quali non possono lavorare o studiare, a meno che non si tratti di brevi corsi specificamente permessi, o accedere al servizio sanitario nazionale gratuito, se non per emergenza.

Inoltre, è possibile che alla frontiera venga chiesto il motivo della visita: se l’ufficiale di immigrazione ha dei dubbi circa il reale motivo del vostro viaggio, ed in base alle vostre risposte ritiene che siate venuti per svolgere un’attività non permessa – come ad esempio lavorare – potrebbero insorgere dei problemi.

E' difficile stabilire quali siano le attività permesse. Ad esempio una persona che viaggia per affari può partecipare a riunioni e conferenze o tenere seminari, ma deve svolgere queste attività senza essere pagato; può negoziare contratti e partecipare a fiere ed eventi, ma solo per svolgere attività promozionali e non di vendita

.

Allo stesso modo, è possibile ispezionare locali o discutere un progetto con un cliente in UK, ma non si può iniziare a lavorare su tale progetto finchè non lascia il Paese.

In ogni caso si può consultare le Immigration Rules sul sito gov.uk .

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA