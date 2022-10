Il gatto scappa dalla finestra e torna a casa dopo 6 anni. I proprietari commossi: «Non ci potevamo credere»

di Redazione web

Dopo sei lunghi anni, ormai si erano rassegnati. Pensavano che Jimi, il loro amato gatto, scappato da casa nel Devon, Regno Unito, nell'agosto del 2016, non fosse più rintracciabile. Joana e Nik Farmer, pur addolorati per la scomparsa del gatto, con il tempo non ci pensavano neanche più. Jimi era fuggito dalla finestra, lasciata aperta da un amico della coppia. Ricerche su tutta l'area circostante, ma infruttuose.

Sorpresa enorme

«Lo abbiamo cercato ovunque, ci sono stati anche alcuni avvistamenti, ma non era mai il nostro Jimi» racconta Joanna al giornale inglese The Indipendent. Ma perse le speranze, ecco una notizia che ha del miracoloso. Lo scorso 14 ottobre, un'ente di beneficenza locale, chiamato Hector's House Cat Rescue, ha scritto un post su Facebook, rivolgendosi a chiunque avesse perso un gatto, descrivendolo nei dettagli.

Una donna ha notato che un gatto stava dormendo fuori casa sua. Allora ha deciso di prenderlo e portarlo all'ente per i gatti dispersi. Jimi aveva ancora il microchip, ma ormai dopo sei anni, i dettagli registrati erano tutti scaduti e la famiglia proprietaria aveva anche cambiato residenza, a Brixham.

Il ritorno a casa

Dopo l'annuncio sui social, in poco tempo Joanna, che ha riconosciuto il suo gatto, ha contattato l'ente ed è andata a prenderlo. «Non riuscivo a crederci, la mia bocca è letteralmente caduta. Era come se non fosse scomparso, sembrava esattamente lo stesso», ha detto la donna incredula.

Ora Jimi ha fatto ritorno nella sua casa, dove la famiglia si è allargata, perché la coppia ha tre figli, ma il rapporto d'affetto con Jimi non è affatto cambiato.

