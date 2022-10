Meteo, dopo l'ottobrata arriva la novembrata: ancora caldo in tutta Italia. «Punte di 30-32 gradi»

di Redazione web

Già si parla di novembrata. Saranno gli effetti del cambiamento climatico, ma ottobre 2022 è stato il nuovo settembre ed ora l'ottobrata, con temperature miti, bel tempo e voglia di stare all'aria aperta, si allunga fino al mese successivo: novembre. Secondo gli esperti del meteo, infatti, dopo Scipione arriverà l’anticiclone di Halloween che comporterà un'ulteriore mitigazione climatica.

Gruppo di runner attaccato dai calabroni: scoppia il panico, un 48enne finisce in ospedale

Scipione non cede

Secondo il sito meteo.it, «l’alta pressione africana è stata la protagonista assoluta del tempo, non solo sull’Italia, ma anche sul resto del continente». Ad eccezione di un periodo breve di pochi giorni, a metà maggio, l’anticiclone è sempre presente sul bacino del Mediterraneo e lo sarà fino alla fine del mese. Dopo i temporali di lunedì 24, il resto della settimana sarà dominata ancora una volta da Scipione.

A parte il ritorno delle nebbie mattutine sulla Pianura Padana, si trascorreranno giornate come se fossimo in pieno giugno. Su tutte le regioni d'Italia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma le temperature registreranno valori eccezionali per il periodo dell'anno.

Un bambino di 11 anni guida il furgone con il papà a fianco: multati di 5mila euro

Temperature fuori stagione

Nei prossimi giorni si verificheranno anomalie di temperatura, che saranno più alte di 6/8°C su quasi tutta l’Italia, con le massime di 26-27°C da Nord a Sud, mentre sulle due Isole Maggiori si arriverà anche a 30-32°C nelle zone interne. E per novembre le temperature non accennano a diminuire e se così fosse si tratterebbe della prima novembrata della storia. E non sarebbe una buona notizia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA