Caldo, il Cnr: «Temperature estive, ottobre come luglio». La prima ondata di freddo a Natale

Situazione termica in questo fine ottobre «a livelli quasi estivi, da primi di luglio», con 4 fino a 7 gradi sopra la norma stagionale, a seconda delle zone («meno in Piemonte e Lombardia dove sta piovendo») e una temperatura del mare di 23-24 gradi, che si registra in genere tra fine giugno e primi di luglio. Questo il quadro fornito da Bernardo Gozzini, direttore del consorzio Lamma (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) che riunisce Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). In particolare, fa notare l'esperto, lo zero termico oggi e domani è su 2.700 metri e nei prossimi giorni supererà i 3mila.

Caldo senza fine, la terza ottobrata è alle porte: in arrivo notti tropicali e 34 gradi

Cnr: ottobre come luglio

A causare questa particolare situazione da un punto di vista termico, spiega Gozzini, la bassa pressione che insiste sull'Oceano Atlantico, che fino a fine mese sembra non voler mollare, e che ha richiamato aria calda di origine africana in risalita sull'area Mediterranea. Tanto che nei prossimi giorni nel sud della Francia si potranno raggiungere anche i 30 gradi e in Spagna fino a 36. Anche Sardegna e Sicilia sono toccate da questo andamento. Temperature di 3-4 gradi sopra lo zero in montagna, evidenzia poi Gozzini, che hanno determinato la cancellazione della gara di sci di coppa del mondo di oggi in Tirolo e le gare del 29 e 30 ottobre prossimi di Zermatt (Svizzera) e Cervinia (Aosta).

Un ottobre più caldo della norma «non è un evento rarissimo - sottolinea Gozzini - la particolarità è che è un fenomeno sempre più frequente e le estati sono sempre più allungate». Per il prossimo inverno Gozzini sta mettendo a punto gli scenari stagionali che saranno pronti a breve ma, citando gli ultimi rilevamenti della piattaforma di osservazione satellitare dell'Ue Copernicus, gestita da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa), l'esperto ricorda che la stagione che verrà sarà caratterizzata da un clima mite senza escludere ondate di freddo, come quella attesa prima di Natale.

