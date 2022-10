Un bambino di 11 anni guida il furgone con il papà a fianco: multati di 5mila euro

di Redazione web

Guidare un'auto non è un gioco. Ancor meno se alla guida c'è un bambino. Un undicenne è stato fermato dai carabinieri mentre stava guidando un furgone con il padre seduto al suo fianco. I militari non hanno esitato a fermare il mezzo, lungo la via panoramica tra Montecampione, nota località sciistica, e Vissone, in provincia di Brescia, evitando il peggio. Il bambino, infatti, oltre ad essere un minorenne, arrivava a malapena al volante, con una visuale del tutto parziale della strada.

Multa salata

La bravata del genitore è costata particolarmente cara alle sue tasche. E certamente non si verificherà più. Quando i carabinieri hanno intimato l'alt al mezzo, padre e figlio hanno scambiato in tutta velocità i loro posti a sedere, nel tentativo di ingannare i militari, che avevano già visto e nonostante le spiegazioni dell'uomo, non hanno esitato a punire un comportamento molto grave, comminando una multa di 5.000 euro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 09:42

