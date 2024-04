Alluvione a Dubai, gattino tratto in salvo: si era aggrappato alla maniglia di una macchina per non essere trascinato via dalla corrente

Oltre 250 millimetri di pioggia in meno di 24 ore, le precipitazioni più abbondanti degli ultimi 75 anni. Con strade allagate, palme sradicate, facciate degli edifici distrutti e un uomo di 70 anni che ha perso la vita dopo essere stato trascinato con la sua auto a Ras Al Khaimah. Succede negli Emirati Arabi Uniti che, come si legge in una nota del governo, sono stati colpiti dalle piogge più forti dal 1949.

Il gattino messo in salvo dalla polizia

Tra le vittime soprattutto gli animali. In un video pubblicato dall'Ufficio stampa del Governo di Dubai, si vede un gattino impaurito tratto in salvo mentre si reggeva alla maniglia della portiera di una macchina. Secondo le osservazioni meteorologiche dell'aeroporto internazionale della città emiratina, nell'arco di sole 12 ore è caduta la stessa quantità di pioggia che la città registra solitamente in un anno intero.

