Dubai, Antonella Fiordelisi bloccata in aeroporto per l'alluvione: «Per me Pechino Express continua...»

di Dajana Mrruku

Dubai, capitale degli Emirati Arabi Uniti, è stata investita da piogge torrenziali che hanno paralizzato la città intera. L'alluvione ha creato moltissimi disagi anche a chi era solo di passaggio all'aeroporto di Dubai, che è stato allagato, tra cui anche una delle protagonisti dell'ultima edizione di Pechino Express, Antonella Fiordelisi che è rimasta bloccata e non può rientrare a Milano.

L'ex GfVip ha condiviso una storia su Instagram in cui ironizza sulla sua situazione attuale, cercando di non perdere la speranza di poter tornare presto a casa.

Antonella Fiordelisi bloccata a Dubai

Nonostante la nuova edizione di Pechino Express stia andando in onda in queste settimane su Sky e NowTv, il reality è già giunto al termine qualche mese fa e i protagonisti sono già tornati nelle loro case, mentre altri sono partiti in vacanza.

Una volta arrivata in aeroporto a Dubai, infatti, ha trovato una brutta sorpresa: tutti i voli sono stati annullati a causa dei danni alle piste aeroportuali a seguito dell'alluvione che ha colpito la città. «Non si capisce nulla in questo aeroporto. Se non c'è nessun volo per Milano come faccio a tornare a casa? Per me Pechino Express continua...», scrive Fiordelisi sulle sue storie Instagram.

Riuscirà la modella a tornare a casa? Le autorità hanno fatto sapere che i voli riprenderanno il loro normale svolgimento una volta che sarà tutto ripristinato e gli aerei potranno decollare e atterrare in totale sicurezza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA