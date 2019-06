Francia, il provvedimento per riciclare i rifiuti di plastica

Martedì 4 Giugno 2019, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mese scorso, Carrefour e la società di riciclaggio di rifiuti TerraCycle hanno lanciato un'iniziativa per affrontare il problema dei rifiuti di plastica che minacciano l'ambiente.Lo riporta il. Il progetto di legge include anche piani per creare un "indice di riparabilità" dei prodotti.nella campagna elettorale del suo partito per le elezioni europee del mese scorso.Il partito di Macron si è piazzato al secondo posto dietro l'estrema destra., che sono arrivati al terzo posto.