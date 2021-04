Filippo, una statua in sua memoria: la proposta del Governo trova il favore del Parlamento

Una statua in memoria del principe Filippo, scomparso venerdì all'età di 99 anni. Il duca di Edimburgo, marito della regina Elisabetta, potrebbe essere omaggiato infatti con una scultura: la proposta, lanciata dal Governo britannico, avrebbe già trovato un largo consenso in diversi schieramenti del Parlamento.

Come riporta il Telegraph, uno dei maggiori sostenitori dell'iniziativa è proprio il premier Boris Johnson. L'idea trova però il favore anche delle opposizioni, come dichiarato dal parlamentare laburista Sir Keir Starmer: «Il duca di Edimburgo ha dedicato tutta la sua vita al servizio della nostra nazione e della nostra regina. Una statua sarebbe il giusto tributo». Al momento, l'idea di omaggiare il principe Filippo resta in fase teorica e sono diversi i dettagli da affrontare sul piano pratico.

Tra questi, ci sono il punto in cui dovrà essere installata la statua e il tipo di finanziamento per la sua realizzazione. Non è escluso infatti che possa essere organizzata una raccolta fondi, mentre sembra piuttosto probabile che la statua del principe Filippo possa essere posta sul The Mall, il viale che collega Buckingham Palace con la zona di Trafalgar Square e che ospita anche le statue della regina madre Elisabetta e di suo marito, re Giorgio VI. Oltre alla statua, potrebbe presto essere commissionato anche un dipinto del principe Filippo, da esporre alla galleria reale nel Palazzo di Westminster.

