Lo sfogo di una mamma australiana su un gruppo Facebook. Il motivo? La signora è andata al supermercato con i due figli piccoli e li ha fatti salire sul carrello della spesa. Ebbene, una sconosciuta l’ha rimproverata: “Mi ha detto che è illegale, è vero?“, ha scritto la donna a commento della foto delle gambe dei suoi bimbi che spuntano a penzoloni dal carrello del Coles (catena di supermarket) e specificando che il peso dei due insieme è di 35kg. I commenti? Tantissimi: “Io le avrei detto, fatti gli affari tuoi”.

C’è un limite al peso che si può caricare sul carrello?

“Ma perché mai le persone non si fanno i fatti loro? Già è difficile crescere i figli, tutti a dare suggerimenti”. Ma c’è anche chi si è mostrato più preoccupato: “Illegale non credo ma il peso combinato è superiore al limite: il carrello potrebbe non essere ben bilanciato e ribaltarsi“.

Mamma fa salire i figli sul carrello della spesa e viene attaccata da un'altra cliente: «È illegale, li faccia scendere» https://t.co/arSo7sHIel — Leggo (@leggoit) May 27, 2023

Ed è intervenuta anche la catena di supermercati affermando che ci sono dei carrelli con capsule per neonati, posti per bimbi”: “Incoraggiamo i genitori a garantire che i propri figli si adattano in modo sicuro al sedile e utilizzino le cinture di sicurezza ove previste”.

