Buco nella vetrina della gioielleria e fuga con l'orologio di diamanti: «Ce ne sono solo altri due in Italia»

di Redazione web

Un foro circolare in una gioielleria nel centro di Abano Terme, per portar via un Rolex di diamanti ed altri preziosi per un valore di 100 mila euro. Un bel colpo quello messo a segno nei giorni scorsi in un negozio di via Vespucci, nella città termale in provincia di Padova, da cui due professionisti del furto sono riusciti a sottrarre beni di lusso, nonostante l'allarme.

Lo youtuber Corse scatena il panico in un locale di Milano: aggredito un barman, botte a una cliente

Abili ladri

«I ladri hanno agito da veri professionisti. Usando una sega circolare hanno praticato un foro nel vetro, ne hanno spinto all'interno la porzione tagliata, e poi per loro è stato un gioco da ragazzi arraffare gli articoli esposti» ha raccontato a Il Gazzettino, il titolare della boutique di gioielli, Gian Marco Tonello. Solamente l'orologio di lusso, con 14 carati di diamanti vale circa 30mila euro ed in tutta Italia, ce ne sono solo due esemplari.

Un testimone

«Avevo messo l'orologio in vetrina la sera precedente - continua Gian Marco Tonello -.

Due persone snelle e vestite di nero, che sono fuggite con il malloppo quando l'uomo ha iniziato a gridare. «I carabinieri mi hanno detto che visioneranno i filmati delle telecamere di sorveglianza del vicino parcheggio, nella speranza di raccogliere elementi utili».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA