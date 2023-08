"Fidanzata" con la star di Stranger Things, ma è una truffa: «Per lui ho lasciato mio marito e ho perso 10mila euro»

«L'amore ti fa fare cose folli, stupide e irrazionali», così una mamma single ha commentato quanto le è recentemente accaduto. La donna da più di un anno, infatti, passare il suo tempo in chat, credendo di parlare con la star di Stranger Things, Dacre Montgomery.

La loro relazione a distanza era diventata un'abitudine a cui non poteva proprio rinunciare e, dopo così tanto tempo, aveva preso una decisione drastica: ha chiesto il divorzio a suo marito per conoscere, finalmente di persona, la star di Netflix. Ma qualcosa non è andato come sperava. La donna, infatti, è stata vittima di una truffa.

Truffata dal finto Dacre Montgomery

McKala è una mamma single del Kentucky, negli Stati Uniti, e per più di un anno ha vissuto un sogno. Lei pensava veramente di chattare con l'attore, divenuto una vera celebrità grazie alla serie tv Netflix.

Un truffatore, infatti, rubando la sua identità ha prima ammaliato e poi fatto innamorare la donna che, per lui, avrebbe fatto qualsiasi cosa. Dopo avergli inviato 10mila dollari, infatti, ha anche divorziato dal marito per iniziare la sua nuova vita al fianco della star.

I due non si erano mai incontrati e non avevano nemmeno mai parlato al telefono, ma per lei, ormai, l'amore era intenso e la curiosità di vivere al fianco di una celebrità era troppa. Peccato che fosse tutto una truffa. E, così, adesso la donna (come riportato dal Daily Mail) si è rivolta a un noto canale YouTube che tratta il tema delle truffe per parlare di cosa è stata vittima.

A Catfished ha rivelato di aver inviato migliaia di buoni regalo al suo presunto nuovo amore. Si è rivolta agli esperti in truffe perché, dopo tanti soldi spesi, ha iniziato a dubitare della loro relazione. «È stato tutto bellissimo e, prima che me ne rendessi conto, Dacre ha iniziato a chiedermi buoni regalo da 100 e 200 dollari, sempre più frequentemente. Mi spiegava che se glieli avessi comprati, poi, lui avrebbe potuto avere una vita più bella, visto che la sua ex fidanzata le controllava le finanze».

Peccato che Dacre, che solo dalla serie tv Stranger Things ha guadagnato più di 150mila dollari, non si era mai lasciato dalla sua attuale fidanzata Liv e spesso continuano a farsi vedere insieme sui vari red carpet di tutto il mondo.

E così la donna ha capito di essere stata truffata. In passato lei ha sofferto molto per amore e ha sempre avuto molta paura di essere abbandonata. «Mi rendo conto di aver perso l'unico uomo della mia vita, per colpa della mia stupidità. Ma quel truffatore mi è entrato nel cervello e mi ha fatto fare tutto quello che voleva... mi ha rovinato la vita».

