La fidanzata non passa l'esame, lui si traveste da donna per rifarlo al posto suo: arrestato

Cosa non si fa per amore? C'è chi è disposto a regalare fiori, cioccolatini, chi anelli o borse firmate, ma il protagonista di questa storia è andato ben oltre i cliché. Per l'amore della sua vita, un ragazzo di 26 anni è andato contro la legge, è stato arrestato e ora rischia di essere accusato di diversi reati dopo aver tentato di sostenere un esame fingendo di essere la fidanzata.

Con un po' di rossetto, vestiti femminili e documenti falsificati, Angrez Singh ha cercato di prendersi gioco dei docenti travestendosi da donna. Nonostante la barba rasata, gli esaminatori hanno subito notato che qualcosa non andava. Sotto il cappello e lo sguardo da impertinente, infatti, si nascondeva un giovane innamorato. Precedentemente, la fidanzata era stata bocciata proprio a quell'esame.

«Ha cercato di entrare nella sala d'esame cambiando il suo aspetto», ha dichiarato il portavoce della polizia Manoj Kumar a Jam Press. In India, il giovane ha cercato di rubare l'identita alla fidanzata Paramjit Kaur, 34 anni, per sostenere un test di reclutamento che avrebbe pemesso alla donna di accedere alla Dav Public School, di Kotkapura Punjab.

Per ingannare gli esaminatori, il 26enne si sarebbe rasato la barba e avrebbe cercato anche di imitare, con i gesti, la fidanzata. Una scenetta che non ha fatto di certo ridere gli esaminatori.

Le accuse

Dopo la segnalazione da parte degli esaminatori, la polizia è intervenuta in aula per arrestare il giovane. Anche la donna è stata accusata di aver cospirato con il fidanzato: «Il giovane non avrebbe mai agito autonomamente senza avere il consenso della studentessa», ha sostenuto la polizia. L'inganno sarebbe stato messo in piedi dalla coppia pur di passare quell'esame.

Al momento, gli investigatori hanno aperto un'indagine sulla falsificzione dei documenti presentati dal giovane agli esaminatori e su come sia riuscito a ottenerli.

