«Il vostro taco ha fatto esplodere il mio forno a microonde»: il video in cui un cliente prende a schiaffi il dipendente di un fast food L'uomo pretendeva che la catena di fast food lo risarcisse per l'esplosione del fornetto in cui aveva riscaldato il tacos senza togliere la pellicola di alluminio







di Redazione Web Quando lo stomaco brontola è meglio saziare il proprio appettito, perché la fame rende irrequieti e un po' aggressivi. A conferma di ciò si può prendere come esempio il caso di un cliente che ha preso a schiaffi il dipendente di una catena di fast food. L'uomo aveva ordinato un taco e una volta arrivato a casa aveva deciso di riscaldarlo nel forno a microonde, ma senza estrarlo dalla pellicola di alluminio. Risultato? L'elettrodomestico è esploso. Infuriato, l'uomo si è poi diretto al fast food minacciando il dipendente, pretendendo un risarcimento per l'esplosione del forno. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, diventando virale in poco tempo. #longisland #fight #boomer #slap #cops #trending #reels #funny #video #viral #crime #cringe #employee #onlyinnewyork #ny #longislandnewyork ♬ You're Fucked - Ylvis @thecringefringe pt 2 😳💥 #tacobell Il video Il video pubblicato su Tiktok riprende il momento il cui il cliente, che indossa un cappello con visiera e occhiali da vista, ha aggreddito prima verbalmente il dipendente di Taco Bell e poi l'ha schiaffeggiato, accusando il fast food di aver fatto esplodere il suo forno a microonde a causa della pellicola di alluminio che avvolgeva il taco. Il dipendente ha cercato in tutti i modi di placare l'ira dell'uomo, chiedendogli se volesse fare un altro ordine, ma nulla è servito a fermarlo. Poco dopo il teatrino, la direttrice del fast food ha raggiunto il cliente, chiedendogli di calmarsi. A spegnere la sua rabbia è stato l'arrivo della polizia, ma non è chiaro se l'uomo sia stato denunciato o arrestato dagli agenti. Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 20:24

